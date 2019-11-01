الإسكان: جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف بالقاهرة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القاهرة، بإجمالي طاقة مضافة 2.26 مليون م3يوم، بتكلفة مليار و422 مليون جنيه، وذلك بهدف تحسين خدمات المياه والصرف على مستوى المحافظة.



وفي بيان للوزارة قبل قليل، أضاف المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المشروعات الجارى تنفيذها، وتشمل مشروع توسعات محطة تنقية المياه بالتبين، بطاقة 100 ألف م3يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 95%، ومشروع توسعات محطة تنقية المياه بكفر العلو، بطاقة 400 ألف م3يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 65%، ومشروع توسعات محطة تنقية المياه بشمال حلوان، بطاقة 200 ألف م3يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 52%، ومشروع توسعات محطة صرف صحي الأميرية، بإضافة طاقة 1.56 مليون م3يوم، لرفع الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 3.37 مليون م3يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 98%، بالإضافة إلى مشروع خطوط المياه المرشحة من محطتي مياه التبين وكفر العلو، بطول 40 كم.