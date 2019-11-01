3 مصابين في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بجميع أنحاء الجسم نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي القادم من الإسكندرية أمام قرية السنوسي بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.



تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولى بدائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة بالفحص تبين حدوث حادث انقلاب سيارة ملاكى نتيجة اصدامها الرصيف مما نتج عنه إصابة "ليلي محمود الفار" 60 سنة، و"حمدي عبدالحميدحلمي" 39 سنة، و"عبدالحميد"، 28 سنة.



تم نقل المصابين لمستشفى كفر الدوار لتلقي العلاج اللازم.