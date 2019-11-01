إحاطة موقع حادث "قطار الأقصر" بسور خرساني

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، البدء في تنفيذ سور خرساني حول قضبان القطارات بالمنطقة التي شهدت حادثة تصادم جرار قطار بسيارة أجرة، بالقرب من مزلقان بدران بمدينة الأقصر، والذي وقع أثناء مسير جرار رقم 2420 متجها شمالًا من محطة الأقصر في اتجاه الكرنك، حيث عبرت سيارة أجرة رقم ص ق ن 6574 شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور.



وقالت مصادر مطلعة لـ"الدستور" إن بناء السور الخرساني سوف يقتصر على مساحة لا تتعدى 20 مترًا، وذلك بهدف منع تواجد أي تجمعات للمواطنين، حيث إن تلك المنطقة تشهد إقامة سوق أسبوعية لبيع الماشية، كما أن الأهالي يستخدمونها في العبور بين الناحيتين الشرقية والغربية.



يذكر أن الحادث وقع بمنطقة الكرنك شمال الأقصر، إثر اصطدام سيارة محملة بالركاب بجرار قطار، قرب مزلقان بدران بمدينة الأقصر، والذي وقع أثناء مسير جرار رقم 2420 متجهًا شمالًا من محطة الأقصر في اتجاه الكرنك، حيث عبرت سيارة أجرة رقم ص ق ن 6574 شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.