محلل سياسي: انتفاضة الشعب أقالت الحكومة اللبنانية

قال الكاتب محمد سعيد الرز، محلل سياسي، إن الانتفاضة الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان وتجسدت بنزول مليون مواطن على الأرض، طرحوا خلالها ثلاث مطالب، الأول هو إقالة الحكومة، والثاني هو تشكيل حكومة من أخصائيين برئاسة شخصية من خارج الطبقة السياسية الحاكمة، والثالث هو حل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.



وأشار "الرز"، خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، إلى أن ما تحقق حتى الآن هو إقالة الحكومة، ولا أرغب بتسميتها استقالة الحكومة، لافتًا إلى السبب في ذلك هو الحراك الشعبي المتواصل والمستمر في الشارع، موضحًا أن ما قاله الرئيس اللبناني به نقاط يستحق الوقوف عندها.



وأكد "الرز"، أن الرئيس اللبناني لم يتهم الحراك الشعبي بشيء، ولم يشكك فيه، إضافة إلى تحدثه عن حكومة جديدة نظيفة من التوازنات السياسية، ودعا المواطنين للتعاون من أجل الضغط على نوابهم من أجل إنشاء المحكمة الخاصة بالتعدي على المال العام، محذرًا من تحريك الشارع بوجه شارع آخر ينذر بحرب أهلية.