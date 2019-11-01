الجمعة 01 نوفمبر 2019 الموافق 04 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

اقتصاد

المالية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تعاقدات الجهات العامة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:35 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسن كامل - راندا التوني
طباعة
أصدر وزير المالية قرارًا بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، بما يُواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، فى إطار تطوير منظومة التعاقدات الحكومية؛ باعتبارها عنصرًا مؤثرًا فى منظومة إدارة المال العام.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة حرصت على التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية ومجتمع الأعمال من أجل إعداد هذه اللائحة التنفيذية وهو ذات «المنهج التشاركي» الذي اتبعته الوزارة عند إعداد قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

وأكد وزير المالية أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات، تستهدف ترسيخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالى والتجاري، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يضفي مزيدًا من الحوكمة فى إجراءات التعاقد ويضمن كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تواكب متغيرات السوق وترتكز على الإدارة الحديثة والتحول الرقمي تدريجيًا.

وقال إنه، لأول مرة، تتضمن اللائحة التنفيذية، قواعد وإجراءات منظومة الشراء الإلكترونى التى تهدف إلى بناء قاعدة بيانات حقيقية لتعاقدات الجهاز الإدارى للدولة، يتم تحديثها تلقائيًا، من أجل تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة فى التعاقدات الحكومية، وتيسيرًا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات، لافتًا إلى أن وزارة المالية اتخذت بالفعل إجراءات تنفيذية للتعاقد على منظومة الشراء الإلكترونى التى سيتم تطبيقها مرحليًا.

وأضاف أن هناك مزايا جديدة تُسهم فى تحفيز أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موضحًا أن اللائحة التنفيذية ألزمت الجهات الحكومية بمخاطبة أفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات لإخطار أصحاب تلك المشروعات، وحثهم على تسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة بما يمنحهم فرصًا حقيقية للفوز بالعقود الحكومية، من خلال اشتراكهم في العمليات التي تطرحها الجهات الحكومية.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تضمنت آليات جديدة تهدف إلى تيسير وحوكمة العمل التنفيذى وترسيخ اللامركزية، وتشجيع مجتمع الأعمال على التعامل مع الحكومة بما أقره القانون من خفض نسبة التأمين الابتدائى لتصبح بحد أقصى 1.5٪ من القيمة التقديرية للعملية، وزيادة فترة سداد التأمين النهائي، وتنظيم آليات رد التأمين، فور انتهاء مدة الضمان لخفض تكلفة العمل مع الحكومة؛ بما يؤدي إلى توسيع المنافسة ويضمن تحقيق الجهات العامة وأهدافها وبرامجها.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية تضمنت آليات جديدة لرفع كفاءة العاملين المختصين بالجهات الحكومية، وتحسين أدائهم وتنمية مهاراتهم، حيث حددت مستوى البرامج التدريبية المطلوبة لشغل وظائف التعاقدات أو الاستمرار فى مزاولة العمل بهذا المجال، كما حددت إجراءات التقدم لتلك البرامج وآلية اعتمادها، لافتًا إلى أن هؤلاء العاملين سيخضعون للتقييم الدوري بما يضمن قدرتهم على أداء واجباتهم الوظيفية على النحو الذي قرره القانون ولائحته التنفيذية.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

رسالة قاسية من هانى شاكر إلى محمد رمضان

منذ حوالي 18 ساعة

داعش يعترف بمقتل البغدادي وينصب زعيما جديدا

منذ حوالي 15 ساعة

الأمن يكشف تفاصيل فيديو بلطجة "عزبة الريس" بالمطرية

منذ حوالي 15 ساعة

استشهاد رئيس مباحث قوص في حملة أمنية بقنا

ads

الصور

image description

صور| فعاليات افتتاح السيسى لمصنعى الغازات الطبية والصناعية

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

رسالة قاسية من هانى شاكر إلى محمد رمضان

المالية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تعاقدات الجهات العامة

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار السبت المقبل

والد «شهيد الشهامة»: راجح ذهب للمحكمة والإعياء غيّر ملامحه

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

بسبب ألف دولار.. مذيعة تلطم على الهواء (فيديو)

الصحة

خبير يؤكد أهمية تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم قبل النوم

دراسة: الوجبات السريعة السبب الرئيسى لبدانة الأطفال

أعراض نقص فيتامين "د"

فوائد القرع العسلي في الشتاء

الرئيس نيوز

الرى: جنيه واحد سنويا القيمة الإيجارية للأراضى التابعة للوزارة

هل تبيع الحكومة مياه الرى للمزارعين.. مجلس الوزراء يرد

حقيقة تراجع الصادرات المصرية غير البترولية لمختلف دول العالم

هل أوقفت الحكومة استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل؟

منوعات

بملابس محتشمة.. نتاليا تفوز بأول مباراة مصارعة نسائية في السعودية (فيديو)

دراسات: المدخن يفقد 10 سنوات من عمره

"الرجال أكثر تسلية من النساء" يثير جدلا على تويتر

معيدة تربية نوعية تساعد المكفوفين على عزف الموسيقى

كشكول

تكريم جامعة حلوان لحصولها على الثامن عربياً في تصنيف QS العالمي

"الخشت" يعلن مكافآت مجزية لأعضاء التدريس في هذه الحالة

"العصار" و"عبد الغفار" يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع "هيونداى"

"عبدالغفار" يستعرض تقريراً حول الرابطة العربية لعلوم الفضاء

إسلام سياسي

الإفتاء: شهر ربيع الأول رفع الله قدره بين الشهور بميلاد النبي (فيديو)

أيمن نور يهدد المطالبين بزيادة رواتبهم بالفصل من «الشرق»

خلافات عاصم عبد الماجد والإخوان عرض مستمر بسبب أسرة مرسي

داعش يخطط لعملية إرهابية كبرى بدس انتحاريين في مظاهرات بغداد


زيت وسكر

“صيادلة القاهرة” تبحث مع “الضرائب” مطالب النقابة

فوائد الحليب لصحة الجسم

الدينار الكويتى يسجل 52.79 جنيه للشراء بختام التعاملات

للمزارعين.. ارشادات هامة لحدائق الموالح

مقالات الرأي
مدحت بشاى
توطين التعصب الدينى.. مسئولية مَنْ؟
مؤمن المحمدي
المتنبى فى مصر
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «1-2»
ماجد حبته
باكستان.. ويومان أسودان
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: حيرة الحياة القصوى

"وضع المرأة في المجتمعات العربية" موضوع العدد الجديد من "ميريت الثقافية"

خالد جلال ينعي لاعب السيرك أحمد كمال

ابنة مصطفى محمود: كان يرى الإخوان تجار دين (حوار)

صفحتنا ع الفيس بوك