اعتقال 4 لبنانيين عقب اقتحام جمعية المصارف

أفادت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها، منذ قليل، بأن قوات الأمن اللبنانية تعتقل 4 أشخاص عقب قيام عدد من المحتجين باقتحام مبنى جمعية المصارف في بيروت.



واقتحمت مجموعة من المحتجين مبنى جمعية المصارف في الجميزة بالعاصمة بيروت وأغلقت المدخل الرئيسي لها.



وذكر المحتجون أن مطالبهم هى تحويل القروض السكنية والشخصية إلى الليرة اللبنانية بحيث الطبقة الفقيرة لا تكون مرهونة للدولار، إعادة جدولة القروض الشخصية بحيث لا تستغل الطبقات الفقيرة بفوائد عالية، تحرير الاقتصاد من الارتباط بالدولار واسترداد الأموال المنهوبة من قبل المصارف والأرباح غير المشروعة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.



وأضافت الوكالة الوطنية للإعلام، بوقوع اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن خارج المبنى.