الجمعة 01 نوفمبر 2019 الموافق 04 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

محافظات

الاثنين.. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي الـ63

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:31 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى عنز
طباعة
استعددت محافظة كفر الشيخ، لبدء احتفالاتها بعيدها القومي الـ63، والتي ستُقام في مدينة الانتصارات برج البرلس، يوم 4 نوفمبر المُقبل، والذي يُواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية وانتصارها على العدوان الثلاثي في 4 نوفمبر عام 1956م.

يُقام الاحتفال، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث يُقام احتفال اليوم الأول بساحة النصب التذكاري بمدينة برج البرلس، وسط اصطفاف جنود وضباط القوات البحرية، والموسيقى العسكرية، ويتم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، وذلك بحضور مراسم القوات البحرية من موسيقى وضباط وحرس شرف.

كما ينطلق طابور العرض في اليوم الثاني بمشاركة أجهزة وقطاعات المحافظة بدءا من نزل الشباب باستاد كفر الشيخ الرياضي وحتى ديوان عام محافظة كفر الشيخ مرورا بمنصة العرض بميدان النصر، وتُنظم المحافظة أيضا حفلا بمناسبة عيدها القومي مساء الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر المُقبل بمجمع كفر الشيخ الثقافي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 15 ساعة

بسبب ألف دولار.. مذيعة تلطم على الهواء (فيديو)

منذ يوم

مصدر أمني يكشف سبب "المؤبد" لزوجة قتلت مغتصبها

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار السبت المقبل

منذ ساعة

المالية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تعاقدات الجهات العامة

ads

الصور

image description

صور| فعاليات افتتاح السيسى لمصنعى الغازات الطبية والصناعية

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

رسالة قاسية من هانى شاكر إلى محمد رمضان

المالية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون تعاقدات الجهات العامة

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار السبت المقبل

والد «شهيد الشهامة»: راجح ذهب للمحكمة والإعياء غيّر ملامحه

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

بسبب ألف دولار.. مذيعة تلطم على الهواء (فيديو)

الصحة

خبير يؤكد أهمية تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم قبل النوم

دراسة: الوجبات السريعة السبب الرئيسى لبدانة الأطفال

أعراض نقص فيتامين "د"

فوائد القرع العسلي في الشتاء

الرئيس نيوز

الرى: جنيه واحد سنويا القيمة الإيجارية للأراضى التابعة للوزارة

هل تبيع الحكومة مياه الرى للمزارعين.. مجلس الوزراء يرد

حقيقة تراجع الصادرات المصرية غير البترولية لمختلف دول العالم

هل أوقفت الحكومة استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل؟

منوعات

بملابس محتشمة.. نتاليا تفوز بأول مباراة مصارعة نسائية في السعودية (فيديو)

دراسات: المدخن يفقد 10 سنوات من عمره

"الرجال أكثر تسلية من النساء" يثير جدلا على تويتر

معيدة تربية نوعية تساعد المكفوفين على عزف الموسيقى

كشكول

تكريم جامعة حلوان لحصولها على الثامن عربياً في تصنيف QS العالمي

"الخشت" يعلن مكافآت مجزية لأعضاء التدريس في هذه الحالة

"العصار" و"عبد الغفار" يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع "هيونداى"

"عبدالغفار" يستعرض تقريراً حول الرابطة العربية لعلوم الفضاء

إسلام سياسي

الإفتاء: شهر ربيع الأول رفع الله قدره بين الشهور بميلاد النبي (فيديو)

أيمن نور يهدد المطالبين بزيادة رواتبهم بالفصل من «الشرق»

خلافات عاصم عبد الماجد والإخوان عرض مستمر بسبب أسرة مرسي

داعش يخطط لعملية إرهابية كبرى بدس انتحاريين في مظاهرات بغداد


زيت وسكر

“صيادلة القاهرة” تبحث مع “الضرائب” مطالب النقابة

فوائد الحليب لصحة الجسم

الدينار الكويتى يسجل 52.79 جنيه للشراء بختام التعاملات

للمزارعين.. ارشادات هامة لحدائق الموالح

مقالات الرأي
مدحت بشاى
توطين التعصب الدينى.. مسئولية مَنْ؟
مؤمن المحمدي
المتنبى فى مصر
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «1-2»
ماجد حبته
باكستان.. ويومان أسودان
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: حيرة الحياة القصوى

"وضع المرأة في المجتمعات العربية" موضوع العدد الجديد من "ميريت الثقافية"

خالد جلال ينعي لاعب السيرك أحمد كمال

ابنة مصطفى محمود: كان يرى الإخوان تجار دين (حوار)

صفحتنا ع الفيس بوك