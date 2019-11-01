الاثنين.. كفر الشيخ تحتفل بعيدها القومي الـ63

استعددت محافظة كفر الشيخ، لبدء احتفالاتها بعيدها القومي الـ63، والتي ستُقام في مدينة الانتصارات برج البرلس، يوم 4 نوفمبر المُقبل، والذي يُواكب ذكرى انتصارات معركة البرلس البحرية وانتصارها على العدوان الثلاثي في 4 نوفمبر عام 1956م.



يُقام الاحتفال، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، حيث يُقام احتفال اليوم الأول بساحة النصب التذكاري بمدينة برج البرلس، وسط اصطفاف جنود وضباط القوات البحرية، والموسيقى العسكرية، ويتم وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء معركة البرلس البحرية، وذلك بحضور مراسم القوات البحرية من موسيقى وضباط وحرس شرف.



كما ينطلق طابور العرض في اليوم الثاني بمشاركة أجهزة وقطاعات المحافظة بدءا من نزل الشباب باستاد كفر الشيخ الرياضي وحتى ديوان عام محافظة كفر الشيخ مرورا بمنصة العرض بميدان النصر، وتُنظم المحافظة أيضا حفلا بمناسبة عيدها القومي مساء الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر المُقبل بمجمع كفر الشيخ الثقافي.