الكشف على 2376 مريضا في قافلة بالدلنجات

نفذت مديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية علاجية بقرية شركة الاتحاد بمركز الدلنجات، وذلك لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى.



وصرح الدكتور يسري بيومي وكيل وزارة الصحة، أنه نظرا للإقبال الشديد على القافلة الطبية العلاجية قررت وزارة الصحة مد القافلة ليوم ثالث على التوالي.



وأشار إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي 2367 مريضا من خلال 15 عيادة متنقلة في التخصصات المختلفة مثل (جراحة عامة، جلدية تناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة)، بالإضافة إلى عمل 548 تحاليل دم وطفيليات، 5 أشعة سينية، 42 موجات صوتية، 180 كشف مبكر على الأمراض غير السارية، 185 استبيان، وعمل تثقيف صحي 478، وإجمالي عدد التذاكر المنصرفة 2500 تذكرة.