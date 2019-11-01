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محافظات

تجديد حبس سائق سيارة في حادث قطار الأقصر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:24 ص
جريدة الدستور
هدى الأمير
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قررت نيابة بندر الأقصر تجديد حبس سائق سيارة تسبب في مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما اصطدام جرار قطار بسيارة أجرة بالقرب من مزلقان بدران بمدينة الأقصر، والذي وقع أثناء مسير جرار رقم 2420 متجها شمالا من محطة الأقصر في اتجاه الكرنك، حيث عبرت سيارة أجرة رقم ص ق ن 6574 شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على سائق السيارة التي اصطدمت بجرار قطار بضائع بمنطقة النجع الطويل في الكرنك، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وكشفت التحقيقات، عن قيام المدعو "عبدالرحيم عبدالله محمد" 52 عامًا، سائق سيارة أجرة تحمل رقم ص ق ن ٦٥٧٤، بالسير بسيارته على قضبان السكة الحديد بمزلقان بدران بالكرنك، رغم وجود طريق ممهد.

فيما قررت نيابة بندر الأقصر، إخلاء سبيل سائق قطار الأقصر بضمان محل إقامته، بعد انتهاء التحقيقات معه في واقعة دهسه سيارة ومقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

جاء القرار بعد أن كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل تعاطي المواد المخدرة لسائقي واقعة "قطار الأقصر" عن سلبية النتائج، حيث تم أخذ عينات من سائقي القطار والسيارة لإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة، لبيان ما إذا كانا يقودان تحت تأثير مٌسكر من عدمه، خاصة وأن ذلك التحليل يحدد مواد الاتهام والقيد والوصف.

وكانت النيابة أمرت عقب الحادث بحبس كلًا من "عبدالرحيم. ع" 52 عامًا، سائق أجرة، و"أحمد. ع. ا" سائق قطار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتسبب في حدوث تصادم بين سيارة أجرة تحمل رقم ص ق ن 6574، بجرار قطار بضائع رقم 2420، خلال مرورهما بمنطقة نجع الطويل بالكرنك الجديد، ليسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

يذكر أن الحادث وقع بمنطقة الكرنك شمال الأقصر، إثر اصطدام سيارة محملة بالركاب بجرار قطار، قرب مزلقان بدران بمدينة الأقصر، والذي وقع أثناء مسير جرار رقم 2420 متجهًا شمالا من محطة الأقصر في اتجاه الكرنك، حيث عبرت سيارة أجرة رقم ص ق ن 6574 شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.
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