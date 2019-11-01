غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق في كفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء خالد حسن مرسي، رئيس المركز والمدينة، فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بمدينة دسوق، غدا السبت، بالتنسيق مع شبكة الكهرباء.



وذكرت الوحدة المحلية، في بيان لها، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 10 مناطق بمدينة دسوق، وهي: "الميدان، وميدان الساعة، وأرض محرم، وحلقة السمك، والمنشية، وشارع الغفران، وشارع الجيش من بنك مصر حتى الكوبرى العلوى، والمحرقة، والبرماوى، والصفا"، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، ولمدة 5 ساعات، وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة، بالتزامن مع قرب حلول فصل الشتاء.



وأكد البيان، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم، مُطالبين كافة المواطنين بالمناطق المذكورة بالاستعداد لفصل التيار الكهربائى، لحين عودة التيار إلى طبيعته مرة أخرى.