ضبط كميات كبيرة من الدقيق الفاسد في الأقصر (صور)

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر، حملة مكبرة على الأسواق استهدفت ضبط المخالفات، والتصدي لغش التجار، وذلك بإشراف من الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالمحافظة.



وأسفرت الحملة التي قادها عبدالرزاق الصافى رئيس الرقابة التموينية، وعضوية السيد رفاعي أحمد والسيد محمد عبدالرحيم مفتشي الرقابة التموينية، عن ضبط نصف طن دقيق فاخر منتهي الصلاحية قبل بيعها في الأسواق، كما تم ضبط مخبز تصرف في عدد طن دقيق مدعم مخابز بلدية، وآخر تصرف في عدد ربع طن دقيق مدعم مخابز بلدية وعدد 3 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



حررت محاضر بالضبط، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.