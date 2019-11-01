السيطرة على حريق بمسرح مجمع الخدمات بكنيسة مارجرجس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن من السيطرة على حريق نشب داخل مسرح بمجمع الخدمات بكنيسة مارجرجس جيوشى بمنطقة شبرا مصر دون وقوع إصابات.



تلقى اللواء منبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من العقيد محمد البقرى مأمور قسم شرطة شبرا مصر مصر مفاده نشوب حريق داخل مجمع الخدمات بكنيسة مارجرس جيوشى بشبرا، وعلى الفور انتقل المقدم هشام عتمان نائب مأمور القسم وبصحبته القوة المرافقة وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وتم إخماد الحريق، وبعمل التحريات دلت أن الحريق شب بمسرح الكنيسة بمجمع الخدمات في الطابق الأرضي، بسبب ماس كهربائي بأحد الوصلات، ولم يسفر عن وقوع أي ضحايا أو مصابين.



وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.