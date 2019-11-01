أنغام تشعل "فيسبوك" بحفلها الغنائي في المنارة (فيديو)

شاركت المطربة أنغام، متابعيها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو لحفلها الغنائي مساء أمس الخميس، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية.



وتفاعل الجمهور مع المطربة أنغام بشكل كبير، خلال غنائها أغنية "هبدأ م الآخر" بمشاركة المايسترو هاني فرحات، وفرقته الموسيقية.



كما تألقت انغام بوصلة طربية مع أغاني "بقول نسياك"،" ولا دبلت"،" هدنه"،"روحي وسنيني"، "اساميك الكتيرة"،"حبايبنا" و"هبدأ من الآخر"،"مطمنه"،"مهزومة"،"بين البينين"،"فرصة الإختيار"،"بتوصفني"،"سكيت ليه"،"عرفها بيا"،"بعت لي نظرة"،"اكتبلك تعهد"،"حته منك" واختتمت ب "سيدي وصالك".



يذكر أن المطربة أنغام، تواصل العمل على أغاني ألبومها الجديد، واختيار الأغاني به تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القادمة فور الأنتهاء من اختيار الأغاني وتسجيلها.