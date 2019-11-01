جامعة الإسكندرية تطلق قافلة مجتمعية إلى منطقة الزوايدة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية، قافلة خدمية متكاملة إلى منطقة الزوايدة التابعة للعوايد بالإسكندرية، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكليتى الطب البيطري، وزراعة سابا باشا، وبالتعاون مع بنكي الطعام والكساء.



وذلك استمرارا لدور جامعة الإسكندرية في خدمة المجتمع السكندري، وتحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية.



وأشار الدكتور عبد المنعم فوزي، منسق عام القوافل المجتمعية بالجامعة، إلى أن اليوم الأول لعمل القافلة تضمن ندوة توعوية لأكثر من خمسين سيدة عن مجال الصحة النسائية، وأخرى في مجال تصنيع منتجات الألبان، وأيضا فى مجال تربية الدواجن وحيوانات المزرعة.



وأضاف أن مجموعة من بنك الطعام والكساء قدمت لـ250 أسرة بمنطقة الزوايدة، و250 أسرة أخرى داخل التجمعات الصحراوية مركز برج العرب، كرتونة مواد غذائية، وبطاطين وعصائر أدخلت الفرحة والسرور عليهم.