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مصر

بدء صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر اليوم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:44 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نرمين محمود الدهان
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تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين، صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر نوفمبر الجارى، لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع اعتبارا من اليوم الجمعة، بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيها.

يأتى ذلك فى الوقت الذى استعدت فيه والتجارة الداخلية لموسم الشتاء بالعمل على تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية للمحافظات، خاصة المناطق الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر وكافة المحافظات النائية، منعا لحدوث أى أزمات فى حالة تعطل سير السيارات المحملة بالسلع إلى هذه المحافظات خلال حدوث الأمطار والسيول حيث تم توفير جميع السلع خاصة السكر والزيت والمكرونة والبقوليات ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى بكميات كبيرة تكفى حتى 3.5 أشهر، وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.
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