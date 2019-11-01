صرف معاشات نوفمبر من ماكينات الصراف الآلي اليوم

وجهت وزيرة التضامن، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر لما يزيد عن 8.277 مليون قائم بالصرف، بقيمة 15.210 مليار جنيه، اعتبارًا من اليوم الجمعة، الأول من نوفمبر.



وأشارت، إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية «A.T.M» بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يتم الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بداية من يوم الأحد الثالث من نوفمبر، وذلك لما يزيد عن 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة 4.675 مليار جنيه.



وأضافت، أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى بقيمة 6.142 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.320 مليون قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من يوم الثلاثاء 5 نوفمبر، بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من الأحد 10 نوفمبر لما يزيد عن 1.624 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.392 مليار جنيه.