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مصر

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 27 درجة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 07:55 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

أمام عن حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 20 27
شبين الكوم 19 26
طنطا 19 26
دمنهور 17 25
الإسكندرية 16 25
بلطيم 16 25
مطروح 16 26
السلوم 17 27
سيوة 21 28
بورسعيد 21 25
دمياط 20 25
الزقازيق 18 26
الإسماعيلية 16 27
السويس 17 26
العريش 18 25
رفح 16 24
رأس سدر 18 28
نخل 13 23
نويبع 22 28
طابا 18 24
كاترين 07 22
الطور 17 27
شرم الشيخ 23 29
الغردقة 20 31
مرسى علم 21 29
الفيوم 19 28
بنى سويف 18 28
المنيا 17 27
أسيوط 16 28
سوهاج 15 28
قنا 16 29
الأقصر 17 30
أسوان 17 31
أبوسمبل 18 32
الوادي الجديد 19 31
شلاتين 21 30
أبو رماد 21 29
حلايب 23 27
رأس حدربة 22 27
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