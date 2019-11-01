معتز القيعى يقدم 15 نصيحة فى التغذية والرياضة لمرضى السكرى

قدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، بعض النصائح الهامة بشأن التغذية والتمرينات الرياضية الخاصة بمرضى السكرى.



وأوضح "القيعي" أن تناول وجبتين سريعتين في الأسبوع قد يعرضك لخطر الإصابة بالسكري بنسبة 50%، كما أن تناول المشروبات الغازية يوميا يعرضك لخطر الإصابة بالسكري أيضا بنسبة 50%.



"القيعي" يقدم في السطور التالية 15 طريقة للتغذية والتمارين الرياضية لمرضى السكري:

1-إنقاص الوزن الزائد والحفاظ على الجسم في وزن مناسب.

2-تجنب تناول الوجبات السريعة أو تقليلها وتجنب المشروبات الغازية.

3-الإكثار من تناول الخضروات.

4-تناول الفاكهة بكمية مناسبة (ثمرة أو اثنان فقط في اليوم)، واختيار الفواكه ذات المؤشر الجليسيمي المنخفض.

5-استبدال الكربوهيدات البسيطة بالمعقدة، مثل استبدال الخبز الأبيض بالخبز البلدي أو توست بني، واستبدال المكرونة المصنوعة من الدقيق الأبيض بالمكرونة البني أو الشوفان.

6-تقليل الدهون، واختيار المفيد منها، والابتعاد عن الضار مثل الدهون المشبعة والمهدرجة، والتي تكون موجودة غالبا في الوجبات السريعة والأطعمه التي تباع في المطاعم ورقائق البطاطس المقلية المعلبة والقهوة سريعة التحضير 3×1.

7-طهي الأطعمه بصورة صحية والابتعاد عن المقليات والمعجنات والحلويات المصنعة.

8-تناول كمية مناسبة من البروتين وتجنب الإفراط فيه لتجنب الإضرار بالكلى.

9-تقليل الأملاح المستخدمة في الطعام لتجنب ارتفاع ضغط الدم.

10-اتباع نظام غذائي مناسب لمرض السكري، فيجب الابتعاد عن الأنظمة الكيميائية ونظام الصيام المقتطع، خاصة مع أخذ الأنسولين لتجنب الهبوط ويعتبر تناول 5 وجبات 3 وجبات رئيسية و2 خفيفة، من الأنظمة المناسبة لمرضى السكري.

11-ممارسة التمارين الرياضية خاصة تمارين الكارديو، حيث أنه عند زيادة اللياقة البدنية يحتاج الشخص إلى كمية قليلة من الأنسولين لموازنة عمل الجلوكوز في الدم والعكس صحيح.

12-يجب الحذر من ممارسة الرياضة على معدة فارغة خاصة لمرضى السكر لتجنب الهبوط المفاجئ في مستوى السكر.

13-التمرين تحت إشراف متخصصين.

14-عدم الافراط في التمرين والوصول لمرحلة الإجهاد للمفاصل والعضلات ويجب زيادة الأوزان بالتدريج.

15-يجب عدم إهمال شرب الماء، على الأقل 8 أكواب يوميا.