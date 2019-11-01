لجنة لفحص 3 سيارات بحادث وفاة رئيس النيابة الإدارية الأسبق

تواصل نيابة الشيخ زايد تحقيقاتها في وفاة المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق إثر حادث تصادم أعلي المحور بطريق أكتوبر.



وشكلت النيابة برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد لجنة من المهندسين الفنيين بالمرور لفحص 3 سيارات بعدما أسفرت معاينة إسلام شاكر وكيل نيابة الشيخ زايد عن أن الحادث أسفر عن تلفيات بـ3 سيارات بينها سيارة رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق.



وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة على الطريق لبيان كيفية وقوع الحادث.



و تلقت غرفة النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم أعلى المحور في اتجاه ميدان لبنان وإصابة قائد سيارة، انتقلت علي الفور قوات الأمن وتبين أن المصاب المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق فتم نقله إلي المستشفى الشيخ زايد إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.



كشفت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن، المستشار كان مستقلًا سيارته قادمًا من الشيخ زايد في اتجاه ميدان لبنان عندما اصطدمت سيارته بأخرى ما أدى لإصابته ووفاته.



تم تحرير محضر بالواقعة بعد رفع الأجهزة الأمنية آثار الحادث وتم إخطار النيابة العامة.