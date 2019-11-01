الصحة: افتتاح 11 مستشفى نموذجى قريبًا

كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان أن الوزارة سوف تقوم بافتتاح 11 مستشفى نموذجى قريبا.



وأوضح أن الوزارة وجهت القائمين على تطوير المستشفيات النموذجية بسرعة الانتهاء من تطوير المستشفيات التي بلغت نسبة الأعمال بها 80%.



وأكد المصدر لـ"الدستور" أن الوزارة تهتم فى الفترة الحالية بتوفير الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفيات التى شارفت على الانتهاء، وتدريبهم على أعلى مستوى لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى بالتزامن مع أعمال التطوير.



وأضاف أن الوزارة تولى مشروع المستشفيات النموذجية اهتماما خاصا في تلك الفترة، وذلك بالتوازى مع إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وتأهيل المواطنين والفرق الطبية والإدارية لاستقبال المنظومة الجديدة، والمعتمد فى الأساس على نظام الإحالة من الوحدات الصحية إلى المستشفيات.



وأوضح أنه بلغ عدد المستشفيات النموذجية إلى 30 مستشفى بمعدل مستشفى داخل كل محافظة.



وأشار إلى أن هناك توجيهات رئاسية بتقييم المستشفيات من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين من كلية الفنية العسكرية ووزارتى الصحة والتعليم العالى هندسيًا، وتم تحديد القيمة التقديرية لكل مستشفى لرفع كفائتها، وضمت القائمة تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الحالية.



ولفت إلى أن هناك جدول زمنى لإنهاء أعمال رفع كفاءة المستشفيات النموذجية، يوازيها معدل زمنى لتوريد التجهيزات الطبية المطلوبة لتقديم الخدمات الجديدة، حيث سيتم تشغيل 11 مستشفى خلال أشهر قليلة، ويليها إدخال باقى المستشفيات بالتدريج حتى الانتهاء من تسليم جميع المستشفيات وتشغيلها فى نهاية 2019.