الصحة تشكل لجنة لمراقبة سوق الدواء والتنبؤ بمشكلاته

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة شكلت لجنة لمراقبة سوق الدواء والتنبؤ بأى مشكلات يتعرض لها سواء من خلال نقص الأدوية أو ارتفاع أسعارها.



وأضاف المصدر لـ"الدستور" أن اللجنه سوف تراقب المخزون الاستراتيجي من كافة الأدوية الحيوية وألبان الاطفال، وأكثر الأدوية التي يحتاج إليها المواطنين، ويتناولونها باستمرار مثل أدوية السكر والضغط وأدوية الأمراض المزمنة.



وأوضح أن صناعة الدواء في مصر تمثل توجه واهتمام من الدولة، لافتا إلى أنها مرت بعثرات كتراجع دور الشركات القابضة للأدوية التابعة للحكومة في سوق الدواء في مصر، حيث كانت في وقت ليس بالبعيد تلعب الدور الرئيسي في توفير الدواء بل والمستلزمات، بجانب دورها في استيراد المواد الخام، مشيرا إلى تبنى رئيس مجلس الوزراء وحكومته وعلى رأسهم القيادة السياسية تطوير هذا الملف الهام لمصلحة المريض المصري.



وأشار إلى أن الوزارة أعلنت أنه أصبح لمصر اكتفاء ذاتي من بعض الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم وألبان الأطفال.