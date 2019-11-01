حبس متهمين بسرقة شركة دعاية فى عابدين

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة أجهزة من داخل شركة في منطقة عابدين.



وكان قد تمكن رجال مباحث القاهرة تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من القبض على مندوب تحصيل وعامل سرقا أجهزة من شركة يعملان بها في الموسكى.



تلقى الرائد مصطفى البلتاجى رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغًا من "وليد ط"، مالك شركة للدعاية والإعلان، باكتشاف موكله سرقة 3 أجهزة كمبيوتر، و3 أجهزة لاب توب، و2 هاتف محمول، من داخل شركة عمله ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



وعلى الفور انتقل الرائد علاء أبو المجد معاون المباحث، وبإجراء المعاينة تبين سلامة منافذ الشركة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص العاملين السابقين والحاليين بالشركة محل الواقعة والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "حازم ر س ع" 30 سنة، مندوب تحصيل بذات الشركة، و"محمد أ" 32 سنة، عامل، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطهما.



بمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقر الأول بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية ولطبيعة عمله بالشركة خطط لسرقة محتوياتها، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني، حيث تمكنا من الدلوف للشركة عقب اصطناعه نسخة من مفتاحها الأصلى وسرقة محتوياتها.



تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهم الأول، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير الأمن، الذي أمر بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.