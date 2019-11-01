التحريات تكشف ملابسات وفاة مسجون بمحكمة شبرا الخيمة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عن وفاة أحد المحبوسين إحتياطيًا على ذمة إحدى القضايا بسجن قسم ثان شبرا الخيمة، أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية ومحبوس إحتياطيًا على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة ومضبوط بحوزته 13 لفافة تحوى كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالي، من ضمن مأمورية عرض للمتهمين.



وتبين بالفحص وإجراء التحريات أنه، على خلفية ما تم بثه على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" حول الإشارة إلى واقعة وفاة أحد المحبوسين إحتياطيًا على ذمة إحدى القضايا بسجن قسم ثان شبرا الخيمة، أنه أثناء تواجد مأمورية من القسم بعرض أحد المتهمين على محكمة شبرا الخيمة للنظر فى أمر تجديد حبسهم، تلاحظ للخدمات الأمنية المعنية بالمأمورية شعور المذكور بحالة إعياء شديدة وتم نقله للمستشفى، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه.



وأفاد مفتش الصحة أن، سبب الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وعدم وجود إصابات ظاهرية أو شبهة جنائية فى الوفاة، وبسؤال إثنين من المتهمين المتواجدين بالمأمورية أيدا ذلك، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية