تفاصيل اقتحام شابين لمنزل سيدة وسرقتها بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات اقتحام شخصين لمنزل سيدة والتعدي عليها بالضرب وسرقتها بالدقهلية.



تبين أنه على خلفية ما تم بثه على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" حول تعرض سيدة تعيش بمفردها "غير محددة" إلى السرقة والاعتداء عليها من قِبل بعض الخارجين على القانون، وقيامها بتحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة أجا بالدقهلية.



بالفحص وإجراء التحريات تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أجا من "الشاكية" بتضررها من شخصين "سائق، وتباع" مقيمان بدائرة مركز أجا بالدقهلية لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها، وسرقة بعض محتويات منزلها.



وباستدعاء المشكو فى حقهما وسؤالهما فيما هو منسوب إليهما اعترفا بارتكاب واقعة الضرب، وعللا ذلك لوجود خلافات مالية فيما بينهم، وبعرضهما على النيابة العامة رفقة الشاكية، قررت إخلاء سبيلهما من ديوان المركز ما لم يكونا مطلوبان لسبب آخر، عقب تنازل الشاكية لهما بسراى النيابة عن البلاغ ونفى الاتهام عنهما.