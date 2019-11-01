ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المارة بمنطقة الهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ما تم تداوله علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حول شكوى مواطن من انتشار البلطجة وتعرض شقيقه لطعنة في رقبته.



وتبين أنه على خلفية ما تم بثه على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا شكوى تحت عنوان "مناشدة لوزير الداخلية تضرر خلالها محررها من انتشار ظاهرة البلطجة وتعرض أخيه للاعتداء بالطعن فى الرقبة والكتف وسرقة متعلقاته الشخصية من قبل أحد سائقي "التوك توك" بمنطقة المطبعة فيصل الهرم بمحافظة الجيزة.



بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الهرم بالجيزة من المجنى عليه سالف الذكر مقيم الواسطى ببنى سويف بقيام أشخاص مجهولين يستقلون مركبة "توك توك" بافتعال مشاجرة معه، والتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض، وأحدثوا إصابته بجروح فى الرقبة والرأس والكتف وسرقة هاتفه المحمول، ومبلغ مالى وبطاقة الرقم القومى وكارنيهات.



أسفرت جهود فريق البحث عن التوصل إلى مرتكبى الواقعة وهم خمسة أشخاص أحدهم لديه معلومات جنائية مسجلة مقيمين بالجيزة والفيوم قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المارة، متخذين من دائرة قسم الهرم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم من خلال الأكمنة المعدة لهم، وبحوزتهم طبنجة معدلة وسلاح أبيض "كتر" ومركبة "التوك التوك" المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وثلاث وقائع سرقة أخرى.



وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية، وأرشدوا عن أماكن إخفائهم للمسروقات للحوادث السابقة المُشار إليها، وبعرضها على المجنى عليهم تعرفوا عليها تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التى قررت حبسهم إحتياطيًا على ذمة التحقيقات.