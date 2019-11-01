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معتز القيعى يقدم نصائح هامة عن ثبات الوزن (البلاتوه)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:34 ص
معتز القيعي
معتز القيعي
غادة موسى
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قدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، بعض النصائح الهامة عن ثبات الوزن في مراحل إنقاصه.

وقال القيعي إن ثبات الوزن أو البلاتوه كما يُعرف من الأشياء المحبطة التي قد تحدث لأي شخص في مشواره لخسارة الوزن، وقد يستمر لمدة أسابيع أو شهور، وهو الأمر الذي يبدو مزعجا للكثيرين.

-أولا: أسباب ثبات الوزن:-
1-عدم تغيير النظام الغذائي المتبع لفترة طويلة.
2-إهمال ممارسة الرياضة أو الثبات على خطة تمرين واحدة طوال الوقت أو لفترات طويلة دون تغيير.
3-عشوائية التمرين بدون خطة مدروسة.
4-التركيز على ممارسة تمارين الكارديو فقط، وإهمال تمارين الحديد والمقاومة مما يؤدي إلى خسارة كتلة عضلية ومن ثم ضعف معدل الآيض.
5-عدم أخذ وجبة فري cheat meal برغم أهميتها في تحسين النفسية وزيادة معدل حرق الدهون وكسر ثبات الوزن.
6-أو على العكس المبالغة في تناول الأطعمة الدسمة كثيرة السعرات الحرارية في وجبة الفري، وتحويل الوجبة ليوم كامل من الأطعمة الدسمة مما ينتج عنه زيادة الوزن أو إضاعة مجهود الأسبوع الماضي وتعويض الوزن المفقود مما يحدث ثبات في الوزن ظاهري.
7-نقص بعض الفيتامينات مثل فيتامين D والمعادن مثل الكالسيوم وهو ما يؤثر على جودة عملية التمثيل الغذائي.
8-خمول الغدة الدرقية.
9-تقليل شرب الماء وهو ما يضر بالجسم ويعمل على ثبات الوزن.
10-تناول بعض الأدوية قد يؤثر على إنقاص الوزن مثل مضادات الاكتئاب.

-ثانيا: كيفية كسر ثبات الوزن:-
1-شرب كمية كافية من الماء يوميا ما لا يقل عن 8 أكواب.
2-تغيير النظام الغذائي كل فترة وتغيير خطة التمرين.
3-الابتعاد عن أنظمة الدايت القاسية التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة جدا وهو ما يعمل على دخول الجسم في حالة من المجاعة فيثبت الوزن.
4-أخذ القسط الكافي من النوم ليلا من 6 إلى 8 ساعات يوميا.
5-عدم الإفراط في التمرين لأن ذلك يعمل على إفراز الجسم لهرمون الكورتيزول (هرمون التوتر) وهو ما يعمل على ثبات الوزن.
6-أخذ cheat meal كل فترة ولكن بكميات معتدلة، ويجب أن تحتوي على جلوكوز ونشويات وبروتين.
7-تقليل الملح في الطعام والابتعاد عن المخللات.

-ثالثا: الثبات الوهمي للوزن وأسبابه هي:-
1-قياس الوزن بعد شرب الماء أو تناول الطعام فيجب قياس الوزن صباحا أو بعد تناول الطعام أو الماء بـ3 ساعات.
2-تناول الكثير من الأملاح والمخللات وهو ما يعمل على تخزين الجسم للسوائل وزيادة الوزن بصورة غير صحيحة، فيفضل عدم قياس الوزن بعد تناول الأطعمة المملحة.
3-قياس الوزن بعد تناول وجبة دسمة وينتج عنها زيادة وهمية ويفضل قياس الوزن بعد الالتزام بالنظام الغذائي بيوم أي بعد يومين من يوم الوجبة الفري.
4-قياس الوزن بعد ساعات طويلة من الصيام حيث أنه في هذا الوقت يكون الجسم قد استهلك جميع السوائل الموجودة به ويكون الوزن أقل من الحقيقي.
5-في بعض الأحيان يحدث زيادة في الكتلة العضلية يقابلها نقص في الدهون بنفس الوزن وهو ما يؤدي إلى ثبات وهمي في الوزن ويعرف الوزن المفقود من شكل الجسم وتغير مقاساته.
6-عدم تثبيت ميزان واحد لقياس الوزن وقياسه على أكثر من ميزان وهو ما يبين فروق غير صحيحة في الوزن.
7-قياس الوزن في آخر اليوم وهو يظهر وزن مختلف بسبب السوائل الموجودة في الجسم وفي بعض الأحيان انتفاخات الغازات في الجسم تزيد الوزن زيادة وهمية وكمية الطعام أيضا تتغير من يوم لآخر، كما أن الإمساك يسبب زيادة وهمية في الوزن ولذلك يفضل الوزن صباحا على معدة فارغة.
8-قياس الوزن بعد التمرين مباشرة وهو ما يظهر الوزن أقل بصورة وهمية بسبب فقدان السوائل أثناء التمرين.
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