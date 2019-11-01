أمريكا تجمد 105 ملايين دولار من المساعدات الأمنية للبنان

قال مسؤولان أمريكيان، منذ قليل، إن الولايات المتحدة، قررت تجميد 105 ملايين دولار من مبالغ المساعدات الأمنية للبنان.



وأوضحا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قررت وقف مبلغ 105 ملايين دولار من الأموال المخصصة لمساعدات لبنان، حسبما نشرت وكالة "رويترز" البريطانية.



ويأتي القرار بعد يومين من استقالة حكومة البلاد.



وتستمر الاحتجاجات في لبنان للأسبوع الثاني، فيما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون تكليف سعد الحريري رئيس الحكومة، بتسيير الأعمال، لحين تشكيل حكومة جيدة.



وقالت مصادر لبنانية إن الحريري مستعد لرئاسة الحكومة مرة أخرى، ولكن بشرط أن تكون تكنوقراط.