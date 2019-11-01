حزب "إرادة جيل": تشكيل أمانات جديدة بقيادات شابة

عقد بالمقر الرئيسى لحزب إرادة جيل، مساء أمس الخميس، اجتماع هام لأمانة شباب الجمهورية برئاسة المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل بحضور ٦٠ شاب وفتاة، ممثلين لـ٢٧ محافظة بقيادة المهندس محمد تيسير مطر الأمين العام للحزب والقائم بعمل أمين الشباب.



من ناحيته قال المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل إنه استفاد من الشباب واستمتع بالحديث معهم، قائلا إن الحزب يتميز بأن نسبة الشباب لا تقل عن ٧٠٪ و٣٠٪ داعمين له وهم الخبرات التي نتعلم منها، ولدينا شباب واعي وكلنا نعمل من أجل مصر.



وأضاف أن الحزب يدعم القيادة السياسية وأن رئيس مصر هو رمزا لمصر، كما يدعمون ويؤيدون القوات المسلحة التي تحمي البلاد والحدود، وندعم الشرطة المصرية التى أعادت الاستقرار الي الشارع المصري.



ووجه رئيس الحزب رسالة إلى الشباب قائلا أنتم قوى لا يستهان بها وعليكم دور كبير في دعم الدولة والرد على الشائعات والرد على كل من يخرب في البلاد، لابد أن يكون لكم دور فعال في التصدي لمسير ومردودي الشائعات، انتم مستقبل مصر ونريد للشباب الارتباط بالعمل السياسي والحزبي.



وقال محمد تيسير مطر الأمين العام لحزب إرادة جيل إن حزب بدون شباب هو حزب بلا مستقبل، ونتمنى أن نرى شباب الحزب قيادات ترفع اسم الحزب، كما نتمنى أن يكون الحزب من خلالهم من اقوى الأحزاب السياسية في مصر.



فيما أشار محمد حسن أمين تنظيم الحزب إلى أن الحزب يهدف إلى أن يرى شباب الحزب في مناصب رفيعة، أن يكونوا وزراء ومحافظين، ونواب قادمين، لافتا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من الفاعليات والأنشطة في كافة المحافظات، كما قام الحزب في الفترة الماضية في العديد من المبادرات.



وتناول الاجتماع مناقشات أفكار الشباب المطروحة في الاجتماع، وقد أصدر المهندس تيسير عدد من القرارات الداعمة للشباب، وهي كالتالي تشكيل لجنة للبحث العلمي يرأسها محمد العدوى، ورانيا صلاح وتشكيل لجنة التنظيم بقيادة يوسف الحنفي بصفتة أمين مساعد عن لجنة التنظيم، واختيار القيادات والكوادر التي تعطي أفكارها إضافة للحزب، كما قرر تشكيل زوى الهمم الفائقة والتي تتكون من ندا سيد، ياسمين عادل، آلاء السيد، كما قرر اعتماد هدير هاشم لمنصب مساعد أول للأمين العام لشئون الفتيات بأسوان، كما قرر عمل ورش عمل لمدة ٣ أيام لعدد ٥٠٠ شاب وفتاة من شباب الحزب على مستوى الجمهورية، كما وافق رئيس الحرب على المقترحات المقدمة من الشباب والعمل على تنفيذها.