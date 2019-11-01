"أبوشقة": الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الزيادة السكانية تمثل خطرًا شديدًا على الدولة المصرية أكثر من الإرهاب، مؤكدًا على أنها تلتهم أي نمو اقتصادي داخل الدولة.



وأضاف "أبوشقة"، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، مع الإعلامي حمدي رزق: "أن مصر لم يتعدَ سكانها الـ18 مليونا خلال خمسينيات القرن الماضي"، لافتًا إلى أن معدلات الإنجاب تتضاعف بشكل لا يصدق وتصل لما يقارب الـ2 مليون و700 ألف مولود سنويا.



وأوضح المستشار بهاء الدين أبوشقة، أن تلك الأزمة تحتاج لتكاتف الجهود من الخبراء للتوعية تجاهها.