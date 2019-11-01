تفاصيل استشهاد رئيس مباحث قوص ومصرع 3 عناصر إجرامية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص بقنا أثناء تبادل لإطلاق النيران مع ثلاثة عناصر إجرامية.



وأوضحت التحريات أنه عقب تمكن قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، من استهداف وضبط أحد العناصر الإجرامية الخطرة "مطلوب ضبطه فى أربعة قضايا جنائية"، وأثناء اصطحابه لديوان المركز، أطلق اثنان من العناصر الإجرامية يستقلان دراجة نارية النيران تجاه سيارة القوة، وقيام المحكوم عليه المضبوط بالقفز من السيارة فى محاولة للهرب.



وشرحت التحريات أن القوات بادلتهم إطلاق النيران، ما أسفر عن استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص برتبة رائد، وإصابة ثلاثة أفراد شرطة من القوة المرافقة ومصرع العناصر الإجرامية مستقلى الدراجة البخارية والمحكوم عليه، وعثُر بحوزة مستقلى الدراجة على (2 بندقية آلية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.