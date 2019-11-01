اليوم.. انطلاق مبادرة الكشف على سرطان الثدى بالقاهرة الجديدة

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عن بدء تفعيل مبادر الكشف المبكر لأورام الثدي والأمراض غير السارية من ضغط وسكر ومؤشر الكتلة على أن يتم الكشف بالمجان بالمدينة.



وأضاف "النجار"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الحملة ستعقد بدء من اليوم الجمعة الموافق أول نوفمبر حتى نهاية يناير المقبل ٢٠٢٠، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.



وأوضح أنه سيتم الكشف بدء من سن 18 عاما فيما فوق عمر الـ60 عامًا ويتم الكشف بالمجان بالرقم القومي، مشيرا إلى أن أماكن تواجد العيادات التي بها الكشف والعلاج بالنسبة لمدينة القاهرة الجديدة بالمراكز الصحية التابعة للمنطقة، هي كالأتي:



- مركز طبي التجمع الأول بالتجمع الأول.

- مركز طبي الخامس عند مول عنابة.

- مركز طبي الرابع الحي الرابع بجوار بنزينة التعاون.

- مركز طبي الثالث أمام مدرسة الحرية.

- مركز طبي القطامية بجوار بنك الإسكان والتعمير.

- مركز طب الأسرة أمام كنيسة القطامية.