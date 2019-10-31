بشار الأسد: لن يتدخل أحد في انتخابات سوريا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن الانتخابات التي ستتم في سوريا ستكون بشكل كامل تحت إشراف الدولة السورية وبسيادتها دون تدخل من أحد وأن اللجنة الدستورية التي بدأت عملها في جنيف لا علاقة لها بموضوع الانتخابات.



وقال "الأسد" في حوار تلفزيوني بث اليوم على قناة "السورية"، إن كثيرون أصيبوا بصدمة عندما تمكنّت الحكومة السورية من القيام بتشكيل اللجنة، لأنهم كانوا يضعون العقبات ويلقون باللائمة على الحكومة السورية في عرقلة وضع مشروع دستور جديد.



وشدد الأسد على أن الحكومة السورية سترفض أي مقترحات تتوصل لها اللجنة تتعارض مع مصلحة سوريا شيء.



وأضاف الرئيس السوري "الحل يبدأ من ضرب الإرهاب في سوريا ومن إيقاف التدخل الخارجي في سوريا وأي حوار سوري سوري يكون مكملًا ومساهمًا".



وبدأت اللجنة الدستورية السورية اجتماعاتها اليوم في جنيف بين ممثلين عن الحكومة السورية وآخرين من المعارضة من أجل وضع مشروع دستور جديد يساعد في حل الأزمة السياسية.