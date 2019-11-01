رسالة قاسية من هانى شاكر إلى محمد رمضان



وقال هاني شاكر، إن محمد رمضان يغني على الرغم من أنه ليس مطربًا، مشيرًا إلى أنه يغني مثل ستايل أغاني الراب، وأن ما يقدمه محمد رمضان مجرد كلام وراء بعضه لا يحمل أي قيمة.



ودعا هاني شاكر الفنان محمد رمضان بالتغيير والتنوع في الفترة المقبلة إذا ما أراد أن يكمل مشواره الفني، مشيرًا إلى أنه ليس لديه قرار أو صلاحية بمنع محمد رمضان من الغناء.



وانتقد هاني شاكر محتوى الأغاني التي يقدمها محمد رمضان، وعلى وجه الخصوص أغنية "السلطان" والتي أطلقها محمد رمضان قبل 3 أيام.



ودعا هاني شاكر الفنان محمد رمضان إلى ضرورة العمل على محتوى الأغاني التي يقدمها لكي يحافظ على شخصيته الفنية، بدلًا من الغناء الذي يقدمه، ساخرًا في الوقت ذاته من الألقاب التي يحرص محمد رمضان على إطلاقها على نفسه مثل "نمبر وان".

وجه الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، رسالة قاسية للممثل محمد رمضان، على خلفية الأغاني التي يقدمها من خلال حفلاته، وموقع "يوتيوب".