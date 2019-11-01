فيديو.. توفيق عكاشة يرصد مكافأة لمن يجيب عن هذا السؤال

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن أمريكا أعلنت عن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، 3 مرات حتى الآن.



وأضاف خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "أنا متأكد من أن البغدادي قتل، لكن السؤال قتل في الإعلان الأول، أم الثاني؟ أما الثالث؟"، وخصص لمن يجيب عن هذا السؤال مكافأة ألف جنيه.

