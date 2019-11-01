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فيديو.. توفيق عكاشة يرصد مكافأة لمن يجيب عن هذا السؤال
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 03:33 ص
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن أمريكا أعلنت عن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، 3 مرات حتى الآن.
وأضاف خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "أنا متأكد من أن البغدادي قتل، لكن السؤال قتل في الإعلان الأول، أم الثاني؟ أما الثالث؟"، وخصص لمن يجيب عن هذا السؤال مكافأة ألف جنيه.
وأضاف خلال تقديم برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "أنا متأكد من أن البغدادي قتل، لكن السؤال قتل في الإعلان الأول، أم الثاني؟ أما الثالث؟"، وخصص لمن يجيب عن هذا السؤال مكافأة ألف جنيه.