تفاصيل تعاقد شيرين عبد الوهاب على فيلم سينمائي رومانسي

بعد 16 عامًا منذ مشاركتها في فيلم "ميدو مشاكل" مع النجم أحمد حلمي عام 2003، تعاقدت الفنانة شيرين عبدالوهاب مع المنتج وليد منصور لتقديم عمل سينمائي في أول بطولة مطلقة لها.



ووفقا لبيان الشركة المنتجة جاري التعاقد مع مخرج كبير لتنفيذ مشاهده بأسلوب احترافي عالمي على غرار طريقة تصوير مشاهد الفيلم العالمي Beauty and the Beast أو "الجميلة والوحش" من حيث التقنيات والمؤثرات البصرية والصوتية مع اختلاف القصة والأحداث.



وعقب الاستقرار على مخرج العمل سيتم عمل تجارب أداء لعدد من نجوم الفن بمصر والعالم العربي لاختيار الأبطال المشاركين مع شيرين عبدالوهاب لبدء تصوير المشاهد الأولى مع بداية عام 2020".



ويصنف الفيلم بأنه أول عمل سينمائي رومانسي غنائي تشويقي بالمعني الحقيقي للفيلم الاستعراضي الموسيقي.

