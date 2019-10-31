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بالفيديو.. ترك آل شيخ يعلن تحمله تكاليف علاج نجم الأهلي
الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:07 م
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أعلن المستشار
ترك
آل شيخ
، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية
السعودية
ومالك
ألميريا
الإسباني، تحمله تكاليف علاج
مؤمن
زكريا صانع ألعاب
الفريق
الأول لكرة القدم بالنادي
الأهلي
.
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