ناسا تعلن موعد إطلاق "سويوز-2"

أعلنت وكالة "ناسا" موعد إطلاق "سويوز-2" الروسي ليكون أول صاروخ من هذا النوع يحمل مركبة فضائية في رحلة مأهولة نحو المحطة الفضائية الدولية.



وتبعا للوكالة فإن "إطلاق الصاروخ قد تم تأجيله من 20 مارس حتى 9 أبريل العام القادم، وسيرسل هذا الصاروخ إلى المحطة الفضائية الدولية مركبة على متنها 3 رواد هم: الأمريكي كريس كاسيدي، والروسيان، نيقولاي تيخونوف وأندريه بابكين".



وأشارت الوكالة إلى أن الرحلة المذكورة ستكون الثالثة من نوعها للرائد الأمريكي، كريس كاسيدي، وأول رحلة للرائدين الروسيين إلى المحطة الفضائية الدولية، وفي 7 نوفمبر الجاري من المفترض أن يظهر الرواد الثلاثة في مؤتمر صحفي من مركز ليندون جونسون الفضائي في هيوستن.



وكانت روسيا قد أطلقت في الـ 25 من سبتمبر الفائت آخر صاروخ Soyuz-FG استخدم لحمل المركبات المأهولة إلى الفضاء، وأعلنت أنها ستعوض عن هذه الصواريخ بصواريخ "سويوز-2" المعدلة (Soyuz-2.1a) لإنجاز هذا النوع من المهمات.



وتجدر الإشارة إلى أن روسيا ومنذ عام 2004 قامت بإطلاق 35 صاروخا من نوع "سويوز-2" من قواعد "بايكونور" و"بليسيتسك" و"فوستوتشني" الفضائية، ونجحت بإيصال الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية غير المأهولة إلى الفضاء.