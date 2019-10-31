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توك شو

بسمة: فيلم "النعامة والطاووس" تم تأجيله 30 سنة بسبب الرقابة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 11:03 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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تحدثت الفنانة بسمة، عن مشاركتها في فيلم "النعمة والطاووس"، مع الفنان مصطفى شعبان، والذي عرض في عام 2002.
وقالت خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "الفيلم كان للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، وظل يتقدم به للرقابة لمدة 30 عامًا، وخلال هذه الفترة كان هناك في ترشيحات لأبطال كثيرة جدا".
وأضافت: "الفيلم ظل يؤجل رقابيًا لمدة 30 سنة، إلا أنه كان فرصة جيدة لي وتحدث عن موضوع مسكوت عنه”.
كما تحدثت عن مشاركتها في فيلم "الناظر"، مع الراحل علاء ولي الدين، مؤكدة أن ترشيحها للدور جاء من خلال المخرج شريف عرفة، الذي كان ضيفا على برنامجها التليفزيوني "افطر معانا" وسألها هل مثلتي في فيلم "المدينة" فأجابت بنعم.
وتابعت: "عقب ذلك السؤال بعدة أيام هاتفني علاء ولي الدين، وقالي عايزين نقابلك عشان بنعمل فيلم، وذهبت لمقابلتهم وكنت اتخذت قرار إني هكون في هذه التجربة لأنها فرصة إني أجرب في فيلم تجاري، وتعلمت الكثير منها".
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