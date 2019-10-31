أسعار النحاس تهبط بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين

هبطت أسعار النحاس اليوم الخميس بعد بيانات أضعف من المتوقع لقطاع الصناعات التحويلية في الصين زادت القلق بشأن الطلب على المعدن المستخدم في صناعتي الكهرباء والتشييد.



وتسبب صراع تجاري طال أمده مع الولايات المتحدة في تباطؤ النمو الاقتصادي للصين وأثر على أسعار المعادن، وهو ما يزيد التوقعات بأن بكين ستحتاج إلى اتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز قريبا.



وتشكل الصين حوالي نصف الطلب العالمي على النحاس الذي يقدر هذا العام بحوالي 24 مليون طن.



وأنهت أسعار عقود النحاس القياسية جلسة التداول في بورصة لندن للمعادن منخفضة 1.9 بالمئة إلى 5797 دولارا للطن وهو أدنى مستوى لها في أسبوع ومسجلة أكبر خسارة ليوم واحد منذ الثاني من أغسطس.



ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، تراجعت عقود الألومنيوم 0.3 بالمئة لتغلق عند 1755 دولارا للطن بينما انخفضت عقود الزنك 1.8 بالمئة إلى 2482.50 دولار للطن.



وهبطت عقود الرصاص 2.2 بالمئة لتغلق عند 2160 دولارا للطن بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوعين عند 2155 دولارا.



وتراجعت عقود النيكل 0.8 بالمئة لتنهي الجلسة عند 16645 دولار للطن بينما انخفضت عقود القصدير 1.6 بالمئة إلى 16525 دولارا للطن بعد أن لامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 16300 دولار.