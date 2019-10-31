محيي إسماعيل يهاجم فيلم "الجوكر": "لو اتعرض عليا هارفضه"

شن الفنان محيي إسماعيل، هجومًا حادًا، على فيلم الجوكر، مؤكدا أنه لوعرض عليه كان سيرفضه.



وأضاف محيي خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"لا أعرف كيف تسلل إلى مصر، عبارة عن شخص يرتدي قناع عنده عقد نفسية، وينتهي الفيلم بناس بيقتلوا الأغنياء، دم وقسوة وغلظة وإجرام".



وأردف:"حزين على عرضه في مصر في وقت البلد فيه تبنى، لو هألعب الجوكر في مصر هيكون برؤية إنسانية ولد تربى في ظروف إنسانية خاطئة، والده عاوزه يدرس طب، لكنه يريد تعلم حرفة".

