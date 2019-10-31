بورصة وول ستريت تغلق منخفضة مع تجدد مخاوف التجارة

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية اليوم الخميس بعد تعليقات متعارضة تحيط باتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة ألقت بظلالها على تقارير بأرباح قوية من أبل وفيسبوك.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 140.45 نقطة، أو 0.52 بالمئة، إلى 27046.24 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 9.21 نقطة، أو 0.30 بالمئة، ليغلق عند 3037.56 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 11.62 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 8292.36 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الشهر على مكاسب مع صعود ناسداك 3.66 بالمئة وستاندرد اند بورز 2.05 بالمئة وداو جونز 0.48 بالمئة.