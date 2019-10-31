بسمة تكشف سر قلة أعمالها الفنية



قالت الفنانة بسمة، إن عملها كمذيعة قبل الاتجاه إلى التمثيل أفادها بشكل كبير، كما أنها تعلمت معنى الالتزام من خلال عملها في المجال الإعلامي.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجوم إف إم”، أن فن الاختيار في الأعمال الفنية المعروضة غير متاح في كثير من الأوقات خاصة أن الأعمال المعروضة قد لا تتعدى عملين أو 3 أعمال.

وتابعت: "لا يكون هناك اختيارات كثيرة، لذا قد اختار العمل في هذين العملين، لكن إذا لم تكن الظروف غير متاحة فإنني اختيار أكثر عمل أشعر أنه سيفيدني”، مشيرة إلى أن أغلب الاختيارات حققت لها قفزة للأمام والاختلاف.

وعن الأعمال الفنية التي تابعتها خلال البعد عن الفن لسنوات، قالت: "كان هناك تقصير كبير إن السنوات اللي بعدت فيها عن الفن لم أكن أتابع بشكل جيد، لكن عذري هو أنني كنت أمارس دور الأم 24 ساعة يوميًا، ولهذا لم يكن هناك فرصة لمشاهدة أعمال سينمائية أو درامية".

