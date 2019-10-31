"تذكرتي" تنظم حفلًا لـ شيرين على مسرح المنارة 20 ديسمبر

اتفقت شركة "تذكرتي" برئاسة منتصر النبراوي، مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، على إحياء حفل غنائي بمسرح المنارة يوم 20 ديسمبر المقبل.



ومن المنتظر، أن تقدم شيرين في الحفل مجموعة من أجمل أغانيها، كما ستختص الجمهور بأغان من ألبومها الجديد لأول مرة.



واتفقت "تذكرتي" مع النجمة شيرين عبدالوهاب والمتعهد وليد منصور على إحياء حفلات أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون حفلة المنارة بداية التعاون بينهما.



وتعهدت شركة تذكرتي بتقديم عدد من المفاجآت على هامش حفل النجمة شيرين، في إطار سعيها لتقديم خدمة ترفيهية على أعلى مستوى للجماهير المصرية، التي تستحق كل ما هو أفضل في جميع المجالات.