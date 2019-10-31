بشار الأسد: أردوغان لص وسارق يرعى الإرهابيين في إدلب

وصف الرئيس السوري بشار الاسد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه "لص وسارق" كان يهدف منذ بدايات الحرب لخلق مشكلة بين الشعب السوري والشعب التركي، كي يكون الشعب التركي شعبا عدوا للسوريين.



وقال الأسد في حوار تليفزيوني اليوم أذيع على قناة "السورية"إن الإرهابيين الموجودين في إدلب أقرب إلى قلب أردوغان من الجيش التركي نفسه.



وأضاف الرئيس السوري: "عندما قلت إن أردوغان الذي بدأ منذ الأيام الأولى للحرب بسرقة كل ما يتعلق بسورية لص.. أنا لم أشتمه، أنا أصفه.. هي صفة وهذا الوصف حقيقي".



وأكد بشار الأسد أن التركي هو وكيل الأمريكي لهذه الحرب، وفي كل مكان حاربت الحكومة السورية كانت تحارب الوكيل التركي، وعندما لا يخرج بكل الوسائل فلن يكون هناك خيار سوى الحرب.



واعتبر الأسد أن إسرائيل ليست الحاضر الغائب في الحرب على سوريا، مشيرا إلى أن الفرق بين تركيا وإسرائيل هو أننا لا نعترف بشرعية وجود تل أبيب، أما تركيا فهي دولة جارة، ويوجد معها تاريخ مشترك بغض النظر إذا كان سيئا أم جيدا أم متنوعا.