مراد وهبة: السيسي أنقذ كوكب الأرض من خطر الإخوان

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن مصر كانت في مفترق طرق منذ 1974 وحتى بدء ثورة 30 يونيو في عام 2013، حيث ذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بوعيه أنقذ ليس مصر فقط، وإنما كوكب الأرض من خطر الإخوان.



وأضاف "وهبة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "نطق فكرا"، على شاشة "TeN"، أن النخبة هي من سهلت انتشار جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع، موضحًا أنه كان واحدًا من النخبة الذين كانوا يكتبون في مجلة "الطليعة" عندما تم إنشاؤها، حيث تم استدعاؤه للكتابة بها.



وأردف:"عبدالناصر كان عامل مجلة الطليعة، وقولت للنخبة وقتها انتوا دائما منشغلين بقضايا عملية مثل حقوق الفلاح وناسيين نقطة مهمة للغاية وهو أن العقل المصري غائب عنه التنوير، فمهما بحثتوا في أي قضايا عملية لن تصلوا إلى الطريق الصحيح".



وواصل:" أول ما الطليعة قفلت النخبة اتجهوا فورا للإسلاميين، وعندما رفضت الانضمام معهم، قالت عني النخبة أن عندي اسلاموفوبيا وأن عندي أخوانوفوبيا".

