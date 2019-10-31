سولاف درويش تعرض مشاكل المواطنين على مدير مستشفى التأمين الصحي بقليوب

قامت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بزيارة مفاجئة لمستشفى التأمين الصحى بمدينة قليوب.



وقالت "درويش" -فى بيان لها" اليوم- إن الزيارة جأت بناءً على الشكاوى التى توجه بها عدد من المواطنين، بسبب مما يواجهونه داخل المستشفى سواء من سوء سير الإجراءات والروتين والإهمال.



كما التقت نائبة قليوب، بعدد من الأهالى داخل المستشفى، واستمع إلى جميع مشاكلهم التى يواجهونها، وقامت بالوقوف فى طابور شباك حجز التذاكر لتشاهد كيف يتم التعامل مع المواطنين، كما التقت بمدير المستشفى لعرض جميع الشكاوي التى استمعت إليها من قبل المواطنين.



وحرصت النائبة، على إزالة جميع المعوقات التى يشتكى منها المواطنين، وذلك فى سعيها نحو الاطمئنان على سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى وتقديم أفضل خدمة طبية وتسهيل الإجراءات لجميع المواطنين.