باسم سمرة يتعاقد رسميًا على "صندوق الدنيا"

تعاقد الفنان باسم سمرة على بطولة فيلم "صندوق الدنيا" الذي يخوض بطولته الفنانة رانيا يوسف وصلاح عبدالله، ويظهر من خلاله ضيف شرف.



ويدور العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.



وفي السياق، يصور باسم سمرة مشاهده ضمن أحداث فيلم "أشباح أوروبا"، ويجسد دور "حكيم" مساعد رئيس العصابة ضمن الأحداث، ويواجه العديد من الأزمات والمشاكل يسعى لحلها برفقة أعضاء العصابة، كما أنه مسئول على التخطيط لعمليات النصب والسرقة.



"أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر.