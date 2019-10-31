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القبلة

تكريم الطالبات المثاليات بالمدينة الجامعية في "أزهر أسيوط"

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:57 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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نظمت المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط اليوم، حفلا لتكريم الطالبات والموظفات والعاملات المثاليات على مستوى مباني المدينة الجامعية وإدارتها، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومحمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر وبحضور محمود صديق نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، وإيمان مخلوف المشرف العام على المدينة الجامعية للطالبات والمحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد ومرفت سالم مديرة المدينة الجامعية للطالبات، وسلوى عبدالرحمن وكيل كلية التربية بنات وأبو الحسن عطية وكيل كلية البنات والدوشي مهدي وحسام مهران مدير عام المدن الجامعية.

وفي كلمته هنأ الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة الحضور بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وزف إليهم بشرى تجهيز مبني 1 الذي يستقبل عددا جديدا من الطالبات في غضون أسبوعين، وأوضح صديق أن رسالة الطالب الأساسية هى تحصيل العلم والحرص على عدم تضيع الوقت وعدم الالتفات إلى ما شأنه إهدار الوقت في غير ما يفيد من بعض وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد أن مكتبه مفتوح لجميع الطلاب والطالبات وأن جميع الشكاوي يتم النظر فيها دون أى تقصير، كما وجه الطالبات إلى ضرورة احترام وتقدير الأساتذة والاحترام المتبادل بين الطالبات والمشرفات، وعبر عن سعادته بحضور هذه الاحتفالية وتكريمه للطالبات والعاملات بالمدينة.

وفى الختام قدم الشكر لجميع الموظفات والمشرفات والعاملات بالمدينة، مشيرًا إلى أن جامعة الأزهر تتمتع بسمعه عالمية مميزة وستتبوء مكانة عالية في المستقبل بفضل العمل والجهد المبذول من قيادتها والعاملين بها.

وفي نهاية الحفل تم تكريم كل من:
الطالبة إسراء محمود مهدى، الفرقة الرابعة تربية، مبنى 2
الطالبة مروة محمد عبد السميع الفرقة السادسة طب، مبنى 3
الطالبة أسماء حسن عبد اللطيف الفرقة السادسة طب، مبنى 4
الطالبة نورا حساني حسن الفرقة الرابعة قانون مبنى 5

كما تم تكريم عدد من العاملين والمشرفات والموظفات وعاملات النظافة المثاليات وعدد من العاملات المحالات للمعاش.

وعلى هامش الحفل ألقى مصطفى الديابي الطالب بكلية الشريعة والقانون بأسيوط قصيدة عامية في مدح بنات الأزهر لاقت استحسان الحضور.
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