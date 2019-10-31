نسرين طافش: السينما السورية لم تصل أن تكون صناعة

قالت الفنانة نسرين طافش، إن السينما السورية ما زالت تفتقد لمفهوم الصناعة، وتقوم على المبادرات الفردية من مخرجين أو كتّاب.



وأضافت نسرين في حوار بقناة الغد، أن الدراما السورية نجحت في فرض بصمتها، معربة عن أملها في أن تنجح السينما السورية أيضا في ترك بصمتها، متابعة أنها سعيدة بمشاركتها في فيلم "نادي الرجال السري"، ولم تتوقع له هذا النجاح الكبير أو الإيرادات العالية التي حققها، وأن التوقعات كانت أن الفيلم كان سينجح لكن ليس بالقوة التي حققها.



وأشارت إلى أنها تعمل حاليًا في فيلم ومسلسل جديدين إلا أنها رفضت الكشف عن أية تفاصيل.