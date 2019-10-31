الخميس 31 أكتوبر 2019 الموافق 03 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

سياسي

"أبو شقة": رسالة السيسي من "مصنع الغازات" تأسيس دولة حديثة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:50 م
المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة،
إسلام نصير
طباعة
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مصنع الغازات بشركة النصر، رسالة واضحة بأننا نؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة السيادة فيها للقانون.

وأضاف "أبوشقة" في تصريحات إعلامية اليوم، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أن تعمل كل المؤسسات من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وليس النظام.

وأشار رئيس حزب الوفد، إلى ضرورة الوقوف أمام جملة الرئيس عبد الفتاح السيسي طويلا من أجل الحفاظ على الدولة لأن سقوطها يعني فناء الشعب.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

"الاتصالات" توقع غرامة 12 مليون جنيه على شركة WE

منذ ساعتين

أول تعليق من بشار الأسد على مقتل البغدادي

منذ يوم

"الإنتاج الحربى" تكشف حقيقة أسعار السيارات الكهربائية المتداولة

منذ حوالي 9 ساعات

وصلة رقص لزوجة تامر حسني على إنستجرام (فيديو)

ads

الصور

image description

صور| فعاليات افتتاح السيسى لمصنعى الغازات الطبية والصناعية

image description

عمره 4 قرون.. حكاية "خان الزراكشة الأثري" قلعة نقش المعادن

image description

صور تشييع جثمان "شهيد التذكرة"

image description

صور لمشاركة الرئيس السيسى فى المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية بشرم الشيخ

image description

حالة الجو في أكتوبر وحدائق الأهرام

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار السبت المقبل

والد «شهيد الشهامة»: راجح ذهب للمحكمة والإعياء غيّر ملامحه

استشهاد رئيس مباحث قوص في حملة أمنية بقنا

عاصفة وإعصار مداري يضربان عدة دول عربية غدًا

أيام زمان

أفلام ساهمت في تغيير قوانين أو سن أخرى.. فريد شوقي له نصيب الأسد

في حفل الكرة الذهبية.. يوسف إدريس يشبّه "الخطيب" بنجيب محفوظ

الحب الأول في حياة نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين.. «هي لا تحبك أنت»

زجاجة "قطرة" تذيب الخلافات بين سامية جمال وفريد الأطرش

نجم الساعة

بسبب ألف دولار.. مذيعة تلطم على الهواء (فيديو)

الصحة

نصائح بتناول الحبوب الكاملة للحماية من الأمراض

احذر.. ممارسة الرياضة أثناء الإصابة بنزلات البرد

سرطان البنكرياس.. الأعراض وكيفية الوقاية منه؟

4 أعراض تدفعك للذهاب إلى طبيب مخ وأعصاب.. تعرف عليها

الرئيس نيوز

محافظة الجيزة: قطع المياه عن 4 مناطق لمدة 8 ساعات غدا

بالفيديو .. أولى حلقات "فاميليا" لأحمد أمين

استشهاد رئيس مباحث "قوص" وإصابة أميني شرطة خلال حملة أمنية

بعد غنائها أمام الرئيس.. هلا رشدي تطرح كليبها الأول "نصيبها مجاش"

منوعات

دراسات: المدخن يفقد 10 سنوات من عمره

"الرجال أكثر تسلية من النساء" يثير جدلا على تويتر

احدث افكار ديكورات اعراس تناسب موسم شتاء 2019-2020

طرق اتباع رجيم الاناناس لتنحيف الفخذين وخسارة الوزن

كشكول

جامعة حلوان تنظم اختبارات إلكترونية لقياس مخرجات التعلم

تطوير التعليم الفني وبناء شخصية المواطن المصري في ندوة بسوهاج

وكيل تعليم المنوفية يجتمع بأعضاء مجلس الرواد للإدارات التعليمية

"السوشيال ميديا وأثرهاعلى المرأة والمجتمع ".. ندوة بتربية المنيا

إسلام سياسي

داعش يعترف رسميا بمقتل "البغدادي" ويعين أبو إبراهيم الهاشمي خلفا له

شاهد الغارة الأمريكية التي تم فيها قتل "البغدادي" - فيديو

حرامي وديكتاتور.. أيمن نور يرهب العاملين بقناة الشرق

خصصت 24 مليون دولار.. مساعي قطر لتحسين صورتها أمام أمريكا


زيت وسكر

“صيادلة القاهرة” تبحث مع “الضرائب” مطالب النقابة

فوائد الحليب لصحة الجسم

الدينار الكويتى يسجل 52.79 جنيه للشراء بختام التعاملات

للمزارعين.. ارشادات هامة لحدائق الموالح

مقالات الرأي
مدحت بشاى
توطين التعصب الدينى.. مسئولية مَنْ؟
مؤمن المحمدي
المتنبى فى مصر
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «1-2»
ماجد حبته
باكستان.. ويومان أسودان
المزيد

الثقافة

"وضع المرأة في المجتمعات العربية" موضوع العدد الجديد من "ميريت الثقافية"

خالد جلال ينعي لاعب السيرك أحمد كمال

ابنة مصطفى محمود: كان يرى الإخوان تجار دين (حوار)

الأربعاء.. أحمد ربيع يناقش "ضد مجهول" بملتقى السرد العربي

صفحتنا ع الفيس بوك