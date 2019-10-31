"أبو شقة": رسالة السيسي من "مصنع الغازات" تأسيس دولة حديثة

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مصنع الغازات بشركة النصر، رسالة واضحة بأننا نؤسس لدولة ديمقراطية عصرية حديثة السيادة فيها للقانون.



وأضاف "أبوشقة" في تصريحات إعلامية اليوم، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أن تعمل كل المؤسسات من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وليس النظام.



وأشار رئيس حزب الوفد، إلى ضرورة الوقوف أمام جملة الرئيس عبد الفتاح السيسي طويلا من أجل الحفاظ على الدولة لأن سقوطها يعني فناء الشعب.